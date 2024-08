Venta de café en calles de Perú se convierte en camino para salir adelante de 3 hermanos venezolanos

El venezolano Jhonier Marín saluda a un clientes antes de venderle café en Lima, Perú, el viernes 23 de agosto de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El peluquero venezolano Anggy Gálvez, a la izquierda, compra un vaso de café al vendedor callejero venezolano Maikol Gámez en Lima, Perú, el sábado 24 de agosto de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Maikol Gámez llega con su bicicleta para unirse a sus hermanos Darling y Jhonier en la venta callejera de café en Lima, Perú, el viernes 23 de agosto de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

El venezolano Darling Gámez entrega un vaso de café a un cliente como parte del negocio que tiene con sus hermanos de venta callejera de café en Lima, Perú, el viernes 23 de agosto de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Darling Gámez, a la izquierda, y su hermano Maikol cargan su carrito de café por unas escaleras hacia su departamento en Lima, Perú, el viernes 23 de agosto de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

El venezolano Maikol Gámez cuida de su madre enferma Rosa Manama en su departamento de alquiler en Lima, Perú, el viernes 23 de agosto de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

El venezolano Jhonier Marín entra a su habitación mientras su hermano Maikol Gámez rellena los termos con café, antes de colocarlos en su carrito de venta callejera, en Lima, Perú, el sábado 24 de agosto de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

El venezolano Maikol Gámez canta reggeatón mientras vende café en la calle con su hermano Darling en Lima, Perú, el sábado 24 de agosto de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo)