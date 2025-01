Venezuela: muere líder de importante banda criminal en un operativo de seguridad

Un oficial de la Policía Nacional Bolivariana hace guardia en el área de Petare en Caracas, Venezuela, el miércoles 22 de enero de 2025, luego de que el gobierno anunciara la muerte del líder de la pandilla "Wilexis", Wuileisys Alexander Acevedo Monasterio. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved