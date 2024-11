Venezuela libera a algunos de los miles de detenidos tras elecciones presidenciales

ARCHIVO - Manifestantes se reúnen frente al Palacio de Justicia para pedir la liberación de sus familiares que fueron detenidos durante una represión gubernamental luego de protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el jueves 7 de noviembre de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Wilmer García es abrazado tras ser liberado de la prisión Yare 3, en San Francisco de Yare, Venezuela, el sábado 16 de noviembre de 2024. El fiscal general Tarek William Saab anunció la liberación de algunos de los detenidos durante la represión gubernamental tras las protestas antigubernamentales por los resultados de las elecciones presidenciales. (Foto AP/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La hermana de Keimer Puentes llora durante una protesta por la libertad de su hermano y otros detenidos afuera de los tribunales del Palacio de Justicia en Caracas, Venezuela, el jueves 7 de noviembre de 2024. Según ella, que no quiso ser identificada, Puentes fue detenido por la policía el 29 de julio cuando salía de su casa en la ciudad de Táchira como parte de una ofensiva del gobierno tras las manifestaciones contra los resultados de las elecciones presidenciales. (Foto AP/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved