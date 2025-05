Venezuela elige gobernador del territorio de Esequibo pese a la disputa internacional con Guyana

ARCHIVO – Un joven conduce una motocicleta frente a un mural que representa el mapa de Venezuela con el territorio de Esequibo, una franja de tierra administrada y controlada por Guyana, pero reclamada por Venezuela, en el barrio 23 de Enero en Caracas, Venezuela, 11 de diciembre de 2023. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved