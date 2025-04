Venezolanos protestan en el sur de México para exigir el retorno a su país

Una migrante venezolana espera por información sobre vuelos de regreso a Venezuela fuera de la embajada en Ciudad de México, el lunes 14 de abril de 2025. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Migrantes venezolanos esperan por información sobre vuelos de regreso a Venezuela fuera de la embajada en Ciudad de México, el lunes 14 de abril de 2025. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Migrantes venezolanos esperan por información sobre vuelos de regreso a Venezuela fuera de la embajada en Ciudad de México, el lunes 14 de abril de 2025. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.