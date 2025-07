Vaticano: Documentos filtrados sobre la misa en latín son incompletos

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

“Las respuestas revelan una situación que me preocupa y entristece, y me convence de la necesidad de intervenir”, escribió Francisco en aquel momento. La relajación de Benedicto había sido “explotada para ampliar las diferencias, reforzar las divergencias y fomentar desacuerdos que hieren a la iglesia, obstaculizan su camino y la exponen al peligro de la división”, afirmó.

Sin embargo, los documentos publicados en línea presentan un panorama diferente. Sugieren que la mayoría de los obispos que respondieron a la encuesta del Vaticano tenían una visión generalmente favorable de la reforma de Benedicto y advirtieron que suprimirla o debilitarla llevaría a los católicos tradicionalistas a abandonar la iglesia y unirse a grupos cismáticos. Advirtieron que cualquier cambio “haría más daño que bien”.

Los documentos incluyen una “evaluación general” de cinco páginas de los hallazgos de la encuesta, escrita por la oficina doctrinal del Vaticano, así como una compilación de siete páginas de citas de obispos o conferencias episcopales. No hay membrete ni firma en la documentación, y no está claro si su autor seleccionó las citas.

Los documentos contienen algunas opiniones negativas y neutrales, y en ellos se indica que algunos obispos consideraron la reforma de Benedicto como “inapropiada, perturbadora”, peligrosa y digna de supresión. Pero según la propia evaluación del Vaticano, la mayoría de los obispos que respondieron expresaron satisfacción. Citó el aumento de vocaciones religiosas en comunidades tradicionalistas y dijo que los jóvenes católicos en particular se sentían atraídos por la “sacralidad, seriedad y solemnidad de la liturgia”.

La documentación fue preparada por el departamento del Vaticano que manejaba las comunidades tradicionalistas y sus autores pueden haber sido más comprensivos con su situación. Dicho esto, incluso el jefe jubilado de la oficina apoyó a Francisco cuando publicó la restricción en 2021.

Los nuevos documentos han consolado a los tradicionalistas que se sintieron atacados y abandonados por Francisco.

“Las nuevas revelaciones confirman que el papa Francisco restringió la misa tradicional a petición de una minoría de obispos, y en contra del consejo del dicasterio encargado del tema”, dijo Joseph Shaw, de la Sociedad de la misa en latín de Inglaterra y Gales. En un correo electrónico, afirmó que León debería abordar el tema “urgentemente”.

Una forma en que el pontífice puede hacerlo es, simplemente, instruyendo al Vaticano para que otorgue exenciones más libremente a los obispos para permitir que las misas en latín se celebren en parroquias diocesanas.

Dicho permiso fue otorgado recientemente a la diócesis de San Angelo, Texas, según el reverendo Ryan Rojo, director diocesano de seminaristas. En una publicación del 27 de junio en X, agradeció a León y a la oficina de liturgia del Vaticano por extender el permiso por otros dos años.

