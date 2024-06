Vaticano detiene a exempleado que supuestamente intentó vender manuscrito de Basílica de San Pedro

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Un andamio rodea un baldaquino de bronce del siglo XVII realizado por Giovan Lorenzo Bernini que cubre el Altar de la Confesión papal, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 21 de febrero de 2024. (AP Foto/Andrew Medichini, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Se considera una de las obras de arte multimaterial más complicadas de su tiempo, con mármol, bronce, madera, oro y hierro, y presenta querubines dorados y ramas de laurel que se retuercen alrededor de las columnas de nueve toneladas.

Actualmente, el baldaquino está cubierto de andamios para una limpieza y restauración que durará varios meses.

____

La cobertura de noticias religiosas de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos del Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press