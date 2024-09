Uruguay: Expresidente José Mujica se encuentra "bien" tras cirugía para alimentarse de forma segura

Archivo - El expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica hace una pausa durante una entrevista en Montevideo, Uruguay, el 22 de julio de 2023. El jueves 5 de septiembre de 2024, Mujica fue ingresado en un hospital de Montevideo por tercera vez en menos de dos semanas; en abril, fue diagnosticado de cáncer en el esófago. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved