Universidad católica belga critica opiniones del papa Francisco sobre la mujer tras su visita

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El papa Francisco, acompañado por la rectora de la Universidad Católica de Lovaina, Francoise Smets, escucha a Genevieve Damas durante una reunión con estudiantes, en Ottignies-Louvain-la-Neuve, Bélgica, el sábado 28 de septiembre de 2024. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El papa Francisco asiste a un encuentro con obispos, diáconos y religiosos en la Basílica del Sagrado Corazón, en Koekelberg, Bélgica, el 28 de septiembre de 2024. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El papa Francisco, a su llegada a una reunión con obispos, diáconos y religiosos en la Basílica del Sagrado Corazón, en Koekelberg, Bélgica, el 28 de septiembre de 2024. (AP Foto/Omar Havana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Pero ha descartado la ordenación de mujeres como sacerdotes y se ha negado hasta ahora a ceder en sus demandas de permitir que las mujeres sirvan como diáconos, que realizan muchas de las mismas tareas que los sacerdotes. Ha retirado el tema de las mujeres de la mesa de debate del próximo sínodo, o reunión del Vaticano, de tres semanas de duración, porque es demasiado controversial para tratarlo en tan poco tiempo. Se lo ha dejado a los teólogos y canonistas para que lo estudien el año que viene.

En una carta leída en voz alta en el escenario con el papa escuchando atentamente, los estudiantes señalaron que la histórica encíclica medioambiental de Francisco de 2015 Laudato Si (Alabado seas) prácticamente no menciona a las mujeres, no cita a ninguna mujer teóloga y “exalta su papel maternal y les prohíbe el acceso a los ministerios ordenados”.

“Las mujeres han sido invisibilizadas. Invisibles en sus vidas, las mujeres también han sido invisibles en sus aportaciones intelectuales”, afirmaron los estudiantes.

“¿Cuál es, entonces, el lugar de las mujeres en la Iglesia?”, preguntaron. “Necesitamos un cambio de paradigma, que puede y debe basarse en los tesoros de la espiritualidad tanto como en el desarrollo de las diversas disciplinas de la ciencia”.

Francisco dijo que le gustaba lo que decían, pero repitió su frecuente estribillo de que “la Iglesia es mujer”, sólo existe porque la Virgen María aceptó ser la madre de Jesús y de que hombres y mujeres son complementarios.

“La mujer es fértil. Cuidado. Devoción vital”, dijo Francisco. “Estemos más atentos a las múltiples expresiones cotidianas de este amor, desde la amistad hasta el lugar de trabajo, desde los estudios hasta el ejercicio de la responsabilidad en la Iglesia y en la sociedad, desde el matrimonio hasta la maternidad, desde la virginidad hasta el servicio a los demás y la construcción del reino de Dios”.

La universidad de Lovaina afirmó que esa terminología no tiene cabida en una universidad ni en la sociedad actual. Enfatizó el punto con el entretenimiento para el evento con una interpretación de jazz del himno LGBTQ+ de la cantante Lady Gaga “Born This Way”.

“La UC Lovaina no puede sino expresar su desacuerdo con esta posición determinista y reductora”, señala el comunicado. “Reafirma su deseo de que todos florezcan dentro de ella y en la sociedad, sean cuales sean sus orígenes, género u orientación sexual. Pide a la Iglesia que siga el mismo camino, sin ningún tipo de discriminación”.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

FUENTE: Associated Press