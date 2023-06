UNICEF: Jóvenes en Haití enfrentan “niveles asombrosos” de violencia de género

Varias personas desplazadas por la violencia de las pandillas, instaladas en el patio delantero de Jean-Kere Almicar, donde se refugiaron, en Puerto Príncipe, Haití, el 4 de junio de 2023. Casi 200 antiguos residentes en la barriada humilde de Cite Soleil, próxima a la vivienda de Almicar, están acampados ahora en su propiedad y en las inmediaciones. Son parte de los cerca de 165.000 haitianos que huyeron de sus hogares ante el repunte de la violencia de las bandas. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved