UNESCO se suma a cooperación para damnificados en Cuba tras el paso de ciclones y terremoto

Varias personas recuperan pertenencias de su casa, destruida por el huracán Rafael, en Alquizar, Cuba, el jueves 7 de noviembre de 2024. La UNESCO informó el viernes 29 de noviembre de 2024 que entregará kits de materiales escolares y recreativos para apoyar a unos 3.500 estudiantes que fueron directamente afectados por el paso de este devastador ciclón, además de Oscar y un sismo entre octubre y noviembre. (Foto AP/Ramon Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved