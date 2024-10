Unas 3.000 personas despiden al sacerdote asesinado en el sur de México. Hay un detenido

La gente carga el ataúd del sacerdote católico Marcelo Pérez, quien fue asesinado en San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, México, el domingo 20 de octubre de 2024. (AP Foto/Isabel Mateos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los residentes participan en una procesión fúnebre por el sacerdote católico y activista asesinado Marcelo Pérez, en San Andrés Larráinzar, estado de Chiapas, México, el martes 22 de octubre de 2024. (Foto AP/Isabel Mateos)

Residentes acompañan el ataúd que contiene los restos del sacerdote católico y activista asesinado Marcelo Pérez, en San Andrés Larráinzar, estado de Chiapas, México, el martes 22 de octubre de 2024. (AP Foto/Isabel Mateos)

Los residentes usan cuerdas para bajar el ataúd del sacerdote católico y activista asesinado Marcelo Pérez a una tumba en el patio de la iglesia de San Andrés Larráinzar, estado de Chiapas, México, el martes 22 de octubre de 2024. (Foto AP/Isabel Mateos)