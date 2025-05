Una mujer israelí que iba a dar a luz fue asesinada en un ataque en Cisjordania

Colonos israelíes miran hacia el pueblo vecino a la mañana siguiente de que Tzeela Gez, que iba camino del hospital para dar a luz, fuera asesinada en un ataque a las afueras del asentamiento de Bruchin, en Cisjordania, el 15 de mayo de 2025. (AP Foto/Maya Alleruzzo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.