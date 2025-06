Una mujer intentó llamar a su madre en Irán. Le respondió una voz robótica

Un hombre hace el signo de la victoria desde su motocicleta tras pasar frente a una manta que muestra a soldados iraníes que se encaminan a atacar territorio israelí, en la Plaza de la Revolución Islámica, el sábado 14 de junio de 2025, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved