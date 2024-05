Una mujer india acusó a su esposo de forzarla a tener "relaciones sexuales antinaturales", pero un juez dijo que eso no es un delito conyugal

El esposo impugnó la denuncia de su esposa, argumentando a través de su abogado que cualquier "relación sexual antinatural" entre la pareja no constituía delito, dado que estaban casados.

El juez Gurpal Singh Ahluwalia, en su sentencia, mencionó la exención de la violación marital en la India, una norma que exime de delito a un hombre que fuerce a su esposa a tener relaciones sexuales, una reliquia de la época colonial británica que persiste más de 70 años después de la independencia.

"Cuando la violación implica la inserción del pene en la boca, la uretra o el ano de una mujer y se comete con su esposa, mayor de 15 años, entonces el consentimiento de la esposa se vuelve irrelevante... La violación marital aún no ha sido reconocida", declaró el juez.

El Tribunal Supremo de la India elevó la edad del consentimiento matrimonial de los 15 a los 18 años en una histórica sentencia de 2017.

La mujer también acusó a sus suegros de hostigamiento físico y mental "debido a la falta de dote", según la orden judicial. El juicio está pendiente.

Las afirmaciones de Ahluwalia han vuelto a plantear interrogantes sobre el tratamiento dispensado a las mujeres en la India, quienes continúan enfrentando la amenaza de la violencia y la discriminación en una sociedad profundamente patriarcal.

Aunque la India, la mayor democracia del mundo con 1.400 millones de habitantes, ha avanzado en la promulgación de leyes para proteger a las mujeres, abogados y activistas sostienen que su renuencia a tipificar como delito la violación marital deja a las mujeres sin la protección adecuada.

Según la Encuesta Nacional de Salud Familiar 2019-2021 del Gobierno de la India, el 17,6% de más de 100.000 mujeres de entre 15 y 49 años encuestadas afirmaron que no podían negarse a tener relaciones sexuales con sus esposos si no lo deseaban, mientras que el 11% consideraba justificable que los esposos golpearan o agredieran a sus esposas si se negaban.

Las mujeres que denuncian una violación en la India tienen algunas opciones para buscar justicia legal contra sus esposos. Pueden solicitar una orden de alejamiento según el derecho civil o presentar cargos según el artículo 354 del Código Penal indio, que aborda las agresiones sexuales sin llegar a la violación, y el artículo 498A, que aborda la violencia doméstica.

Estas leyes están sujetas a interpretación y los jueces pueden emplearlas para imponer penas de prisión por agresión sexual en casos en los que una mujer casada alega violación, aunque muchos no lo hacen, según ha declarado anteriormente la abogada Karuna Nundy a CNN.

Además, muchas mujeres casadas son ignoradas cuando intentan presentar una denuncia policial, según un estudio de 2022. El estudio, que examinó los registros de tres hospitales públicos de Mumbai entre 2008 y 2017, reveló que de 1.664 sobrevivientes de violación, la policía no registró ningún caso. Al menos 18 de esas mujeres denunciaron una violación conyugal a la policía, incluidas 10 mujeres que alegaron haber sido violadas por un excompañero o esposo. Según el informe, la policía afirmó explícitamente a cuatro mujeres que no podían actuar porque la violación marital no estaba tipificada como deli

FUENTE: con informacion de www.cnn.com