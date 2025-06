Una montañista japonesa muere y otra sobrevive en su intento por escalar el nevado más alto de Perú

NOTA DEL EDITOR: CONTENIDO GRÁFICO - La alpinista japonesa Saki Terada, a la izquierda, se sienta junto al cuerpo de su amiga Chiaki Inada, quien murió mientras escalaba el nevado Huascarán, el pico más alto de Perú, durante su descenso de rescate, en Huaraz, Perú, el miércoles 25 de junio de 2025. (AP Foto/Eric Albino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved