Una diminuta isla italiana lidia con miles de migrantes llegados en un día

Una mujer y una niña duermen ante el centro de recepción de migrantes en Lampedusa, Sicilia, la mañana del jueves 14 de septiembre de 2023. El centro de recepción de la isla sureña de Lampedusa, en Italia, seguía en una situación crítica el jueves mientras trataba de gestionar la llegada de miles de migrantes que desembarcaron en un margen de 24 horas esta semana. (AP Foto/Valeria Ferraro) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.