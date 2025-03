Una cocina benéfica lleva esperanza a los palestinos desplazados en Cisjordania durante el Ramadán

Voluntarios en la Cocina Benéfica Yasser Arafat en Tulkarem, Cisjordania, preparan una comida de iftar para palestinos desplazados que intentan celebrar el Ramadán, un mes sagrado para los musulmanes, el lunes 3 de marzo de 2025. (AP Foto/Majdi Mohammed) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved