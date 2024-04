Una cápsula soyuz con tres tripulantes de la EEI a bordo aterriza en Kazajistán

La astronauta de la NASA Loral O'Hara (izquierda), el cosmonauta ruso Oleg Novitsky y la bielorrusa Marina Vasilevskaya (derecha), en el interior de la cápsula Soyuz MS-24 tras aterrizar en una zona remota cerca de la localidad de Dzhezkazgan, en Kazajistán, el 6 de abril de 2024. (Bill Ingalls/NASA vía AP) (NASA/Bill Ingalls) For copyright and restrictions refer to - http://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html