Una abogada de 35 años, nueva número 2 del gobierno de México

ARCHIVO - Luisa María Alcalde, nombrada Secretaria de Trabajo en la administración entrante, habla en un evento donde el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los jefes del Grupo Salinas y otros líderes empresariales en la Ciudad de México, el 22 de noviembre de 2018. La joven abogada mexicana y exlegisladora que ha sido jefa de la rama de Trabajo en la administración de Obrador, fue nombrada secretaria de Gobernación el lunes 19 de junio de 2023. (Foto AP/Rebecca Blackwell, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.