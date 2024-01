Un templo hindú levantado sobre una mezquita derruida en India refuerza la posición política de Modi

ARCHIVO - Obreros trabajan en el templo hindú de Ram Mandir, dedicado a Ram, en Ayodhya, India, el martes 16 de enero de 2024. Tres décadas después de que una turba hindú derribara una mezquita histórica, el primer ministro de India, Narendra Modi, asistirá a la consagración de un gran templo hindú en el mismo lugar, una maniobra política para reforzar a su partido antes de unas cruciales elecciones nacionales. (AP Foto/Deepak Sharma, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.