Un Irán maltrecho enfrenta un futuro incierto tras su demoledora guerra con Israel

Una mujer iraní sostiene un cartel del ayatolá Jomeini, el fallecido líder revolucionario iraní, a la derecha, y el actual líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en una protesta contra Estados Unidos e Israel en la plaza Enqelab-e-Eslami (Revolución Islámica) en el centro de Teherán, Irán, el martes 24 de junio de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved