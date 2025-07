Un día ante un centro de detención en Los Ángeles muestra el golpe de las redadas de ICE en familias

Gente haciendo fila ante el Edificio Federal de Los Ángeles, que incluye secciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y del Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), el miércoles 25 de junio de 2025. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un adolescente muestra una publicación en redes sociales que muestra la detención de su padre por parte de agentes federales, mientras espera ante una instalación de procesamiento del ICE para averiguar el paradero de su padre, en Los Ángeles, el miércoles 25 de junio de 2025. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Margarita Velez, madre de Andrea Velez, de 32 años y ciudadana estadounidense residente en el sur de Estados Unidos, muestra el pasaporte de su hija junto a su hija menor, Estrella Rosas, de 17 años, a la izquierda, mientras intentan averiguar el paradero de Andrea después de que fuera detenida por agentes del ICE en una redada migratoria en el centro de la ciudad, ante el Centro Metropolitano de Detención en los Ángeles, el miécoles 25 de junio de 2025. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La ciudadana de Estados Unidos Christina Jimenez, a la derecha, espera a recibir noticias sobre su padrastro, originario de Guatemala, que fue detenido por agentes federales, ante un centro de procesamiento del ICE en Los Ángeles, el miércoles 25 de junio de 2025. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved