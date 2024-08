Un día sus hijos no volvieron a casa. Ahora la fe ayuda a estas madres a buscarlos por México

Miembros del colectivo de búsqueda "Uniendo Esperanzas" utilizan la punta de una barra de hierro para detectar el olor de restos humanos bajo tierra en un bosque del Estado de México, México, el viernes 16 de agosto de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fotos de Verónica Rosas y su hijo Diego decoran la camiseta y los collares de Verónica, mientras posa para un retrato en su casa en Ecatepec, México, el viernes 2 de agosto de 2024. El hijo de Rosas desapareció cuando tenía 16 años el 1 de septiembre de 2015. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

Fotos de la infancia de Diego Maximiliano con imágenes religiosas están en la oficina de su madre, Verónica Rosas, en su casa en Ecatepec, México, el viernes 2 de agosto de 2024. Diego desapareció cuando tenía 16 años el 4 de septiembre de 2015. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

Una estatua de la Virgen de Guadalupe sostiene una fotografía de Verónica Rosas con su hijo Diego Maximiliano en Ecatepec, México, el viernes 2 de agosto de 2024. Diego desapareció cuando tenía 16 años el 4 de septiembre de 2015. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

Verónica Rosas posa para un retrato en el dormitorio de su hijo desaparecido, Diego Maximiliano, en Ecatepec, México, el viernes 2 de agosto de 2024. El hijo de Rosas desapareció cuando tenía 16 años el 4 de septiembre de 2015. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

La religiosa católica Paola Clericó, sosteniendo un cartel del desaparecido Fernando Iván Ornelas, y Verónica Rosas, con una foto de su hijo desaparecido Diego, preguntan a un residente si reconoce a cualquiera de los dos en la Ciudad de México, el domingo 21 de julio de 2024. El colectivo de personas con familiares desaparecidos "Uniendo Esperanzas" celebró una misa en el cumpleaños de Ornelas, desaparecido cinco años antes. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

El sacerdote anglicano Arturo Carrasco le da la comunión a Janet Piña Montelongo durante una misa católica que conmemora la desaparición del colectivo de búsqueda "Uniendo Esperanzas", en la Ciudad de México, el domingo 21 de julio de 2024. El padre de Piña, Rafael, desapareció cuando un día en que no regresó a casa del trabajo en 2021. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

Verónica Rosas, izquierda, y Dionicia Pelcastre, quienes tienen hijos desaparecidos, Diego y Guillermo, platican antes de asistir a una misa anglicana con miembros de su colectivo de búsqueda "Uniendo Esperanzas", en la Ciudad de México, el domingo 21 de julio de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

Marcos Vázquez y Benita Ornelas, del colectivo de búsqueda "Uniendo Esperanzas", asisten a una misa anglicana en el quinto aniversario de la desaparición de su hijo Fernando Iván Ornelas en la Ciudad de México, el domingo 21 de julio de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

El sacerdote anglicano Arturo Carrasco está junto a Benita Ornelas, vestida de rojo, y su esposo Marcos, mientras reparten tacos después de celebrar una misa para recordar el quinto aniversario de la desaparición del hijo de la pareja, Fernando Iván Ornelas, en la Ciudad de México, el domingo 21 de julio. , 2024. Benita y Marcos son miembros del colectivo de búsqueda "Uniendo Esperanzas". (AP Foto/Ginnette Riquelme)

La religiosa católica Paola Clerico, al centro, y el sacerdote anglicano Arturo Carrasco, a la derecha, acompañan a los miembros del colectivo de búsqueda "Uniendo Esperanzas", mientras se toman un descanso en su búsqueda de restos humanos en un bosque en el Estado de México. México, viernes 16 de agosto de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

Miembros del colectivo de búsqueda "Uniendo Esperanzas" buscan restos humanos con la ayuda de un perro de la Guardia Nacional llamado Cooper, y asistidos por el sacerdote anglicano Arturo Carrasco, extrema derecha, en un bosque del Estado de México. México, el viernes 16 de agosto de 2024. A la derecha está Verónica Rosas, cuyo hijo Diego desapareció en 2015. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

Miembros del colectivo de búsqueda "Uniendo Esperanzas" abandonan el bosque después de buscar restos humanos en el Estado de México, México, el viernes 16 de agosto de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme)