Un año después de liberación, ucranianos de Jersón mantienen esperanza en medio de bombardeos

Residentes sostienen una bandera ucraniana mientras posan para una fotografía mientras la ciudad de Jersón celebra el primer aniversario desde que recuperó el control de la ciudad de manos de las fuerzas rusas, en la plaza central de Jersón, Ucrania, el sábado 11 de noviembre de 2023. (AP Foto/Efrem Lukatsky)