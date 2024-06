Ultraderecha registra avances en elecciones para el Parlamento Europeo

Gente camina junto a carteles electorales a las elecciones europeas en Fráncfort, Alemania, el jueves 6 de junio de 2024. (AP Foto/Michael Probst) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre vota en un centro electoral durante las elecciones locales y al Parlamento Europeo en Budapest, Hungría, el domingo 9 de junio de 2024.

Gente eligiendo boletas para las elecciones parlamentarias en Barcelona, España, el domingo 9 de junio de 2024. Centros de votación de buena parte de la Unión Europea abrieron el domingo mientras los votantes de 20 países participaban en unas elecciones que se esperaba inclinaran el Parlamento Europeo a la derecha y que podrían cambiar el rumbo del bloque comercial más grande del mundo.

Simpatizantes del partido derechista francés Agrupación Nacional celebran en la sede del partido, el domingo 9 de junio de 2024, en París.