Turismo ambiental alrededor de las ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano

Una ballena jorobada emerge en las aguas de Bahía Solano, Colombia, el martes 29 de agosto de 2023. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Las ballenas jorobadas macho compiten por una hembra en las aguas de Bahía Solano, Colombia, el martes 29 de agosto de 2023. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Los turistas viajan en botes con la esperanza de ver ballenas jorobadas emerger en las aguas de Bahía Solano, Colombia, el domingo 27 de agosto de 2023. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un mural de una ballena jorobada adorna una pared de la escuela Luis López de Mesa, en Bahía Solano, Colombia, el martes 29 de agosto de 2023. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El artesano indígena emberá Katio Medardo Machuca muestran una ballena de madera que talló, en Bahía Solano, Colombia, el martes 29 de agosto de 2023. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El artesano indígena emberá Katio Medardo Machuca posa para una fotografía en su taller en Bahía Solano, Colombia, el martes 29 de agosto de 2023. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Estudiantes asisten a una charla sobre la conservación de ballenas en la escuela Luis López de Mesa, en Bahía Solano, Colombia, el martes 29 de agosto de 2023. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un turista realiza un ritual con varias estatuillas, incluida una de una ballena, en el Jardín Botánico del Pacífico en Bahía Solano, Colombia, el martes 29 de agosto de 2023. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.