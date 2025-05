Trump dice que EEUU e Irán han acordado “en cierto modo” los términos de un acuerdo nuclear

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Trump dijo que sus demandas han sido directas.

“No pueden tener un arma nuclear. Eso es lo único. Es muy simple”, dijo Trump. “No es como si tuviera que darles 30 páginas de detalles. Es solo una frase. No pueden tener un arma nuclear”.

Para concluir su estancia en Qatar, Trump visitó una instalación estadounidense que desempeña una función central en la presencia del país en Oriente Medio para hablar con las tropas. El presidente republicano ha aprovechado su visita de cuatro días a los estados del Golfo Pérsico para rechazar el “intervencionismo” estadounidense del pasado en la región.

La Base Aérea al-Udeid fue un importante punto de partida durante las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán. El sitio alberga a unos 8.000 soldados estadounidenses, menos que los aproximadamente 10.000 en el apogeo de esas guerras.

Trump dijo a las tropas que su “prioridad es terminar conflictos, no iniciarlos”.

“Pero nunca dudaré en ejercer el poder estadounidense si es necesario para defender a los Estados Unidos de América o a nuestros socios”, dijo.

Trump ha destacado a naciones del Golfo como Arabia Saudí y Qatar como modelos de desarrollo económico en una región plagada de conflictos. Durante su visita, ha instado a los funcionarios cataríes a utilizar su influencia para persuadir a Irán a llegar a un acuerdo con su gobierno para frenar su programa nuclear.

Trump voló más tarde a Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, para la última etapa de su gira por Oriente Medio. Visitó la gran mezquita Sheikh Zayed, la más grande del país. El fundador de Emiratos, el jeque Zayed, está enterrado en el patio principal del sitio.

Trump se quitó los zapatos, lo cual es habitual, al entrar en el lugar de culto y pasó tiempo maravillándose con la arquitectura.

“Es hermosa”, dijo Trump.

El mandatario estadounidense también será recibido por la noche por el presidente emiratí, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en una visita de Estado en el palacio Qasr Al Watan.

Trump se reunió a principios de esta semana con el presidente sirio Ahmad al Sharaa y anunció planes para aliviar las sanciones sobre el país devastado por la guerra. Estados Unidos ha desplegado más de 1.000 tropas en Siria durante años para suprimir el regreso del grupo Estado Islámico.

Trump elogió a Al Sharaa —quien estuvo vinculado a Al Qaeda y se unió a los insurgentes que luchaban contra las fuerzas estadounidenses en Irak antes de entrar en la guerra civil siria— después de que ambos se reunieran en Arabia Saudí el miércoles. El presidente calificó a al-Sharaa como un “joven atractivo. Tipo duro. Pasado fuerte. Pasado muy fuerte. Luchador”.

Fue un marcado contraste con años anteriores, cuando Al Sharaa fue encarcelado por tropas estadounidenses en Irak. Hasta diciembre, había una recompensa de 10 millones de dólares de Estados Unidos por su arresto.

Trump dijo que las opiniones del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fueron factores importantes en su decisión de levantar las sanciones sobre Siria.

“El presidente Erdogan me llamó y dijo: ‘¿Hay alguna manera de que puedas hacer eso? Porque si no lo haces, no tienen ninguna oportunidad’”, dijo Trump. “Así que lo hice”.

El jueves, mientras se dirigía a Abu Dabi, Trump recordó a los periodistas sobre el choque de puños del expresidente Joe Biden en 2022 con el príncipe heredero saudí, un momento ampliamente criticado por activistas de derechos humanos, que ya estaban molestos por la decisión del demócrata de celebrar la reunión.

Trump señaló que, mientras estaba en Arabia Saudí y Qatar esta semana, había estrechado muchas manos.

“Estaban hambrientos de amor porque nuestro país no les dio amor”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One. “Le dieron un choque de puños. ¿Recuerdan el choque de puños en Arabia Saudí? Viaja todo el camino a Arabia Saudí... y le da un choque de puños. Eso no es lo que quieren. No quieren un choque de puños. Quieren estrechar su mano”.

Madhani informó desde Dubái. El periodista de The Associated Press Gabe Levin en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

