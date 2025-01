Trump cancela seguridad de Fauci; dice que no se sentiría responsable si le pasa algo

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación luego de que él y su esposa, la primera dama Melania Trump, bajaron del avión presidencial a su llegada al Aeropuerto Regional Asheville, en Fletcher, Carolina del Norte, el viernes 24 de enero de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.