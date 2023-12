Tropas israelíes detienen a palestinos en norte de Gaza; ONU dice que sus operaciones se desmoronan

Palestinos cargan con un niño muerto en un bombardeo israelí sobre Rafah, en la Franja de Gaza, el 7 de diciembre de 2023. (AP Foto/Hatem Ali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos heridos por un ataque israelí en la Franja de Gaza son trasladados al hospital de Deir al Balah, el viernes 8 de diciembre de 2023. (AP Foto/Adel Hana) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos desplazados por la ofensiva terrestre israelí sobre la Franja de Gaza llegan a la zona de Muwasi, el 7 de diciembre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.