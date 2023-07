Tribunal de Libia sentencia a tres personas por tráfico de humanos

Migrantes de Eritrea, Libia, y Sudán a bordo de una embarcación de madera mientras esperan recibir ayuda por parte de trabajadores de una organización sin fines de lucro de España, en el mar Mediterráneo, el sábado 17 de junio de 2023. (AP Foto/Joan Mateu Parra) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved