Tribunal israelí absuelve a oficial acusado de matar a un palestino autista

Rana besa una foto de su hijo, Eyad Hallaq, en su casa en Wadi Joz, un barrio palestino en el este de Jerusalén el 3 de junio de 2020. Hallaq era autista y fue baleado por agentes israelíes hace tres años, en un caso que el tribunal determinó como homicidio imprudente, el 6 de julio de 2023. (Foto AP/Mahmoud Illean, archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.