Tras breve regreso a casa, una familia en Gaza se ve obligada a huir de nuevo por la guerra

Ne'man Abu Jarad levanta una nueva tienda para su familia después de que fueran desplazados por la ofensiva aérea y terrestre israelí en la Franja de Gaza, en Ciudad de Gaza, el lunes 19 de mayo de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved

Miembros de la familia Abu Jarad, desplazados por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, levantan una nueva tienda en Ciudad de Gaza, el lunes 19 de mayo de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved

Miembros de la familia Abu Jarad, desplazados por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, comen en una tienda donde se refugian en Ciudad de Gaza, el 20 de mayo de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved

Miembros de la familia Abu Jarad, desplazados por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, llenan contenedores de agua en Ciudad de Gaza, el martes 20 de mayo de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved