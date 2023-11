Tiendas privadas de alimentos ofrecen tesoros poco accesibles, y caros, en una Cuba desabastecida

Varias personas compran en una tienda de comestibles privada en La Habana, Cuba, el 11 de noviembre de 2023. En los últimos meses, en toda la isla han surgido decenas de negocios bautizados como “mipymes”, que ofrecen verdaderos tesoros, aunque a precios elevados para la mayoría de la población. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas caminan bajo el cartel que anuncia la existencia de una tienda de comestibles privada en La Habana, Cuba, el 11 de noviembre de 2023.

Una residente observa desde su balcón, sobre una tienda de comestibles privada en La Habana, Cuba, el 11 de noviembre de 2023.

Una compradora empuja su carro en una tienda de comestibles privada, a la que se conoce como el "Costo Cubano", en La Habana, Cuba, el 9 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved