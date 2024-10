Tesoro hallado en terreno agrícola de Inglaterra es vendido por 5,6 millones de dólares

Una moneda de Eduardo el Confesor (1065-1066), que forma parte del tesoro de Chew Valley, compuesto por 2.584 monedas y enterrado durante el caos que siguió a la invasión normanda de Bretaña en 1066, se exhibe en el Museo Británico de Londres, el martes 22 de octubre de 2024. (AP Foto/Alastair Grant) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved