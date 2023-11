Tensión entre Grecia y GB por cancelación de reunión de primeros ministros

ARCHIVOS - Mujeres contempla una escultura que se cree es del dios griego Diónisos, del pedimento oriental del Partenón, e una exhibición sobre el cuerpo humano en el arte griego antiguo en el Museo Británico, Londres, 8 de enero de 2015. Funcionarios griegos dijeron el martes 28 de noviembre de 2023 que continuarán las conversaciones con el Museo Británico sobre la devolución de los mármoles del Partenón a Grecia a pesar de que el priimer ministro británico Rishi Sunak canceló una reunión con su contraparte griego en la que se preveía hablar sobre las disputadas antigüedades. (AP Foto/Matt Dunham, File) Copyright 2015 The Associated Press. All rights reserved