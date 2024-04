Son "venganzas políticas", dice el expresidente colombiano Álvaro Uribe tras ser llamado a juicio

ARCHIVO - El senador y expresidente Álvaro Uribe llega a la Corte Suprema para ser interrogado en una investigación por cargos de manipulación de testigos en Bogotá, Colombia, el 8 de octubre de 2019. Los fiscales colombianos dijeron el martes 9 de abril de 2024 que llamarán a Uribe a juicio por los presuntos delitos de sobornos a testigos en procesos penales y fraude procesal, lo que lo convertiría en el primer expresidente colombiano en enfrentar un juicio. (AP Foto/Iván Valencia, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved