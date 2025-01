Solicitantes de asilo llegan a nuevos extremos en México tras las medidas fronterizas de Trump

Una menor procedente del estado mexicano de Morelia, duerme frente a un cartel con el nombre de Tijuana mientras las citas solicitadas por su familia a través de la app CBP One para pedir asilo en Estados Unidos fueron declaradas no válidas, el 20 de enero de 2025, en Tijuana, México, poco después de la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved