Soldados ucranianos que quedaron ciegos enfrentan la batalla de navegar por el mundo

Ivan Soroka, un exsoldado ucraniano de 27 años que quedó ciego en la guerra, camina con su prometida Vlada Ryabets en dirección a un comedor en un centro de rehabilitación diseñado para soldados que perdieron la vista en el campo de batalla, el jueves 20 de julio de 2023, cerca de Rivne, Ucrania. (AP Foto/Jae C. Hong)