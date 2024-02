Sobrevivientes y familias de 94 migrantes muertos en naufragio cerca de Italia piden justicia

ARCHIVO - En esta imagen de archivo del 10 de marzo de 2023 se ven funerales en Bolonia, en el norte de Italia, para algunos de los migrantes fallecidos en un naufragio la madrugada del domingo 26 de febrero de 2023, a una escasa distancia de la costa en Steccatodi Cutro, en el extremo sur de Italia. Al menos 94 personas murieron. Sobrevivientes y familiares de las víctimas del naufragio regresaron al lugar un año después para actos de recuerdo. (Michele Nucci/LaPresse via AP)

Sobrevivientes y familiares de víctimas marchan en Crotone, en el sur de Italia, el domingo 25 de febrero de 2024 para conmemorar el primer aniversario del naufragio migrante la madrugada del 26 de febrero de 2023 a escasa distancia de la orilla de Steccato di Cutro, cerca de Crotone. Al menos 94 personas murieron. Sobrevivientes y familiares se congregaron en el lugar para actos de recuerdo el 26 de febrero de 2024, en el primer aniversario del desastre. El cartel en italiano dice "Red 26 de febrero: Nunca más matanza de migrantes en el Mediterráneo". (AP Foto/Valeria Ferraro) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - En esta imagen de archivo del 9 de marzo de 2023, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a su llegada a Cutro, en el sur de Italia, para presidir una reunión extraordinaria del gobierno tras un naufragio la madrugada del 26 de febrero de 2024 a una escasa distancia de la costa en Steccatodi Cutro, en el extremo sur de Italia. Al menos 94 personas murieron. Sobrevivientes y familiares de las víctimas del naufragio regresaron al lugar un año después para actos de recuerdo. (Antonino D'Urso/LaPresse via AP)

ARCHIVO - En esta imagen del 11 de marzo de 2023, participantes de una marcha solidaria en Steccato di Cutro, en el sur de Italia, con migrantes víctimas de un naufragio la madrugada del domingo 26 de febrero de 2023, a una escasa distancia de la costa en Steccatodi Cutro, en el extremo sur de Italia. Al menos 94 personas murieron. Sobrevivientes y familiares de las víctimas del naufragio regresaron al lugar un año después para actos de recuerdo. (AP Foto/Valeria Ferraro) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Miembros de la compañía Théâtre de Mahoor actúan durante "La renaissance des filles afghanes" ("El renacimiento de las niñas afganas") en Crotone, en el sur de Italia, el sábado 24 de febrero de 2024. La obra, elaborada por la comunidad afgana en Italia, formaba parte de los actos por el primer aniversario de un naufragio migrante la madrugada del 26 de febrero de 2023 a escasa distancia de la orilla en Steccato di Cutro, cerca de Crotone, en el que murieron al menos 94 personas. (AP Foto/Valeria Ferraro) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Familiares de víctimas asisten a la representación "La renaissance des filles afghanes" ("El renacimiento de las niñas afganas") en Crotone, en el sur de Italia, el sábado 24 de febrero de 2024. La obra, preparada por la comunidad afgana en Italia, forma parte de los actos por el primer aniversario de un naufragio migrante la madrugada del 26 de febrero de 2023 a escasa distancia de la orilla en Steccato di Cutro, cerca de Crotone, donde murieron al menos 94 personas. (AP Foto/Valeria Ferraro) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Gul Aqa Jamshidi, de Herat, Afganistán, muestra en su celular en Crotone, en el sur de Italia, el domingo 25 de febrero de 2024 una imagen de sus sobrinos Mmorteza Zainal, de 8 años, y Merthanah Zainal, de 4, con su padre, Wadir Ahmad Zainal, de 36, que murieron junto con la esposa de Zainal y un tercer hijo en un naufragio el domingo 26 de febrero de 2023 cerca de la orilla en Steccato di Cutro, Italia. Sobrevivientes y familiares se reunieron para actos de recuerdo en el primer aniversario del desastre. (AP Foto/Valeria Ferraro) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Ali Raza, de 24 años, de Pakistán, muestra en su celular en Crotone, en el sur de Italia, una imagen de su hermana de 29 años, Shahida Raza, capitana de la selección paquistaní de hockey y que murió en un naufragio el domingo 26 de febrero de 2023 cerca de la costa en Steccato di Cutro, Italia, en el que murieron al menos 94 personas. Sobrevivientes y familiares se congregaron en el lugar para actos de recuerdo en el primer aniversario del desastre. (AP Foto/Valeria Ferraro) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Mojtaba Rezapour Moghaddam, de 47 años y procedente de Mashad, Irán, camina por un muelle en Crotone, en el sur de Italia, el sábado 24 de febrero de 2024. Moghaddam sobrevivió a un naufragio la madrugada del 26 de febrero de 2023 cerca de la costa de Steccato di Cutro, cerca de Crotone, en el extremo sur de Italia, en el que murieron al menos 94 personas. Sobrevivientes y familiares se congregaron en el lugar para actos de recuerdo en el primer aniversario del desastre. (AP Foto/Valeria Ferraro) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Mojtaba Rezapour Moghaddam, de 47 años y procedente de Mashad, Irán, y Haroon Mohammadi, de 24 años, de Herat, Afganistán, que sobrevivieron al naufragio de un barco migrante la madrugada del 26 de febrero de 2023 junto a la orilla en Steccato di Cutro, cerca de Crotone, Italia, visitan una exposición sobre el desastre en Crotone, el sábado 26 de febrero de 2024. (AP Foto/Valeria Ferraro) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - En esta imagen de archivo del 27 de febrero de 2023, parte de los restos de un barco migrante se ve en la costa después de un naufragio la madrugada del domingo 26 de febrero de 2023, a una escasa distancia de la costa en Steccatodi Cutro, en el extremo sur de Italia. Al menos 94 personas murieron. Sobrevivientes y familiares de las víctimas del naufragio regresaron al lugar un año después para actos de recuerdo. (AP Foto/Luigi Navarra) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - En esta imagen de archivo del 27 de febrero de 2023, restos de un barco migrante se ve en la costa después de un naufragio la madrugada del domingo 26 de febrero de 2023, a una escasa distancia de la costa en Steccatodi Cutro, en el extremo sur de Italia. Al menos 94 personas murieron. Sobrevivientes y familiares de las víctimas del naufragio regresaron al lugar un año después para actos de recuerdo. (Giovanni Isolino/LaPresse via AP)

ARCHIVO - Esta imagen del 27 de febrero de 2023 muestra una placa rota de madera con el nombre del "Summer Love", entre los restos del barco naufragado la madrugada del 26 de febrero de 2023 cerca de la costa de en Steccatodi Cutro, en el extremo sur de Italia. Al menos 94 personas murieron. Sobrevivientes y familiares de las víctimas del naufragio regresaron al lugar un año después para actos de recuerdo. (AP Foto/Valeria Ferraro) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Esta imagen de archivo del 27 de febrero de 2023 muestra una mochila entre los restos de un barco migrante que naufragó la madrugada del 26 de febrero de 2023 cerca de la costa en Steccatodi Cutro, en el extremo sur de Italia. Al menos 94 personas murieron. Sobrevivientes y familiares de las víctimas del naufragio regresaron al lugar un año después para actos de recuerdo. (AP Foto/Valeria Ferraro) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - En esta imagen de archivo del 26 de febrero de 2023, rescatistas recuperan un cuerpo tras el naufragio de un barco migrante en un mar agitado, en una playa en Steccato di Cutro, en el extremo sur de Italia, en el que murieron al menos 94 personas. Sobrevivientes y familiares de las víctimas del naufragio regresaron al lugar un año después para actos de recuerdo. (AP Foto/Giuseppe Pipita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - En esta imagen de archivo del 26 de febrero de 2023, migrantes envueltos en mantas tras naufragar de madrugada a una escasa distancia de la costa en Steccatodi Cutro, en el extremo sur de Italia. Al menos 94 personas murieron. Sobrevivientes y familiares de las víctimas del naufragio regresaron al lugar un año después para actos de recuerdo. (Antonino D'Urso/Lapresse via AP)

ARCHIVO - Esta imagen del 28 de febrero de 2023 muestra el interior del centro deportivo PalaMilone en Crotone, en el sur de Italia, con los ataúdes de migrantes fallecidos después de naufragar la madrugada del 26 de febrero de 2023, a una escasa distancia de la costa en Steccatodi Cutro, en el extremo sur de Italia. Al menos 94 personas murieron. Sobrevivientes y familiares de las víctimas del naufragio regresaron al lugar un año después para actos de recuerdo. (AP Foto/Valeria Ferraro) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - En esta imagen del 28 de febrero de 2023, se ven ataúdes alineados en el centro deportivo PalaMilone en Crotone, en el sur de Italia, de los migrantes fallecidos en un naufragio la madrugada del 26 de febrero de 2023 a una escasa distancia de la costa en Steccatodi Cutro, en el extremo sur de Italia. Al menos 94 personas murieron. Sobrevivientes y familiares de las víctimas del naufragio regresaron al lugar un año después para actos de recuerdo. (AP Foto/Valeria Ferraro) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Esta imagen de archivo del 1 de marzo de 2023 muestra sobrevivientes y familiares rezando en el centro deportivo PalaMilone en Crotone, en el sur de Italia, por los migrantes fallecidos tras el naufragio la madrugada del 26 de febrero de 2024. Sobrevivientes y familiares se congregaron en el lugar para actos de recuerdo el 26 de febrero de 2024, en el primer aniversario del desastre. (AP Foto/Giuseppe Pipita)

Haroon Mohammadi, de 24 años, de Herat, Afganistán, que sobrevivió al naufragio de un barco migrante el 26 de febrero de 2023, a escasa distancia de la costa en Steccatodi Cutro, en el extremo sur de Italia, visita una exposición de fotos sobre el desastre en Crotone, el sábado 24 de febrero de 2024. Sobrevivientes y familiares de las víctimas del naufragio regresaron al lugar un año después para actos de recuerdo. (AP Foto/Valeria Ferraro) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Esta imagen de archivo del 1 de marzo de 2023 muestra familiares de víctimas llorando en el centro deportivo PalaMilone en Crotone, en el sur de Italia, por los migrantes fallecidos en un naufragio la madrugada del domingo 26 de febrero de 2023 a una escasa distancia de la costa en Steccatodi Cutro, en el extremo sur de Italia. Al menos 94 personas murieron. Sobrevivientes y familiares de las víctimas del naufragio regresaron al lugar un año después para actos de recuerdo. (AP Foto/Giuseppe Pipita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved