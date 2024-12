Sobrevivientes de naufragio de bote con migrantes cerca de Madagascar vuelven a Somalia

Los sobrevivientes del naufragio de un bote con migrantes el mes pasado que dejó 25 muertos en el Océano Índico cerca de Madagascar llegan al Aeropuerto Internacional Aden Adde de Mogadiscio, Somalia, el sábado 7 de noviembre de 2024. (AP Foto/Farah Abdi Warsameh) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved