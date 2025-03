Sismo agrava crisis humanitaria en Myanmar; ya son más de 2.000 muertos

En esta imagen publicada por la Agencia de Noticias Xinhua, miembros de un equipo chino de búsqueda y rescate traslada a una sobreviviente embarazada desde un edificio derruido tras un sismo en Mandalay, Myanmar, el lunes 31 de marzo de 2025. (Myo Kyaw Soe/Xinhua via AP) Xinhua

Rescatistas buscan víctimas entre los restos del Sky Villa Condo, el cual se vino abajo durante el sismo del viernes, el domingo 30 de marzo de 2025, en Mandalay, Myanmar. (AP Foto/Thein Zaw) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.