Siria envía refuerzos para frenar a insurgentes tras toma de Alepo

Los cadáveres de soldados del ejército sirio y combatientes aliados yacen al lado de un vehículo militar sirio tras ser presuntamente abatidos en combate por elementos de la oposición en Alepo, Siria, la madrugada del sábado 30 de noviembre de 2024. (AP Foto/Omar Albam) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.