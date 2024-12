Siria: Cristianos celebran con lágrimas el cambio del país; enviado ONU pide fin de las sanciones

Una mujer siria cristiana asiste a la primera misa desde la caída del presidente, Bashar Assad, en la iglesia ortodoxa Mariamiya en la zona antigua de Damasco, Siria, el domingo 15 de diciembre de 2025. (AP Foto/Hussein Malla) Copyright 2024 The Associated Press. All right reserved

Esta imagen extraída de un video proporcionado el domingo 15 de diciembre de 2024 muestra al enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Geir Pederson, en declaraciones a periodistas a su llegada a Damasco. (AP Foto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer cristiana siria enciende una vela durante la primera misa dominical desde la destitución del presidente sirio Bashar Assad, en la iglesia ortodoxa de Mariamiya, en el casco antiguo de Damasco, Siria, el domingo 15 de diciembre de 2024. (AP foto/Hussein Malla) Copyright 2024 The Associated Press. All right reserved