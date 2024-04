Sindicalismo argentino redobla protestas contra Milei, estatales paran y ocupan ministerios

Los manifestantes corean consignas durante una protesta antigubernamental después de que algunos trabajadores fueron despedidos como parte de las medidas estatales de ajuste en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de abril de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La trabajadora estatal Florencia Ugarte se sienta en un escritorio mientras la policía forma un cordón para evitar que los trabajadores despedidos ingresen a su lugar de trabajo en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de abril de 2024. (AP foto/Natacha Pisarenko)

Trabajadores estatales, algunos de ellos despedidos, protestan contra el despido de empleados estatales dentro del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de abril de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)