Simpatizantes de Bolsonaro exigen “libertad de expresión” tras bloqueo de X en Brasil

Manifestantes participan en una marcha para exigir un juicio político a Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal, que recientemente bloqueó en Brasil la red social X del multimillonario Elon Musk, el sábado 7 de septiembre de 2024, en Sao Paulo. (AP Foto/Ettore Chiereguini) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.