Sheinbaum habla con líderes del BM, FMI y OCDE; ofrece continuidad tras el desplome del peso

La candidata del partido oficialista Claudia Sheinbaum saluda a su llegada tras el cierre de urnas en las elecciones generales en Ciudad de México, en la madrugada del lunes 3 de junio de 2024. Sheinbaum habla con líderes del BM, FMI y OCDE el 6 de junio de 2024 y ofrece continuidad tras el desplome del peso. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved