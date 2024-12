Servicio ferroviario en Reino Unido opera con normalidad tras falla en sistema de comunicaciones

Viajeros observan los tableros de información en la Estación Victoria en Londres, el viernes 6 de diciembre de 2024, luego que problemas con un sistema de radio utilizado por los conductores y señalizadores en todo el país provocaran una interrupción masiva del servicio durante el concurrido trayecto matinal. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved