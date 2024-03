Secretario de Defensa de EEUU promete mantener ayuda a Ucrania pese a estancamiento en el Congreso

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin (izquierda), y el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, durante una reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, en la base aérea Ramstein, en Alemania, el 19 de marzo de 2024. (AP Foto/Michael Probst) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved