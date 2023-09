Se teme que más de 5.300 personas murieron en Libia por inundaciones; miles más siguen desaparecidas

Esta imagen tomada de un video proporcionado por Libya Almasar TV muestra inundaciones en Marj, Libia, el lunes 11 de septiembre de 2023. (Libya Almasar TV via AP)

En esta imagen proporcionada por el gobierno libio, una carretera costera se ve destruida tras fuertes inundaciones en Derna, Libia, el lunes 11 de septiembre de 2023. (Gobierno libo via AP)